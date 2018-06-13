Детские лагеря в Карпатах и Одессе: условия, цены и программа

Один из 3-х в Буковеле лагерей – Лесной. Сейчас здесь 700 детей от 7 до 17 лет. Он направлен на развитие творчества и лидерских качеств. Поэтому все 14 дней, пока идет смена, юные отдыхающие имеют творческие задачи.

В июне погода в Карпатах переменчивая, часто идет дождь, и если повезет, дети купаются в бассейне под открытым небом. Их здесь даже учат плавать.

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Здесь есть еще 2 лагеря – это Горный, с углубленным изучением иностранных языков, он для детей с 8-ми лет.

И Озерный – туристический лагерь, где живут в палаточном городке 9 дней и учатся ходить в горы. Он уже для старших – с 12-ти лет. Учреждения вскоре заработают, поэтому детей будет почти вдвое больше.

Отдыхают, находят новых друзей – в Одессе дети уже в 8 утра активно отдыхают. В Молодой гвардии время подвижных игр на берегу моря.

Здесь более тысячи детей. Центр работает в течение года, как раз заканчивается первая летняя смена. Многие дети здесь бывали и раньше.

Молодая гвардия один из старейший детских лагерей страны, ему почти 100 лет. На огромной территории в 30 га – 3 лагеря.

Спортивные площадки, библиотека, летний театр, автодром – все оборудовано современной техникой. Зимой дети здесь и учатся.

Приехать в Молодую гвардию может каждый желающий. Детский центр принадлежит государству, для одаренных детей и с особыми потребностями – путевки частично оплачивает министерство.

В общем отдых стоит чуть больше, чем 8 тыс грн за 21 день.

К слову, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 13 в 14:57



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