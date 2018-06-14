Детские лагеря в Польше 2018: куда отправить ребенка и цены

Здесь никто ничего не делает по принуждению. В конце 19 века именно здесь ксендз Семашко организовал дом опеки для бедных ребят, они работали, а за это получали пищу и ночлег. В 1950 годах 20 века заведение закрыли, а в 1993 году восстановили уже в новом формате. Теперь – это место для всех. Сейчас в Польше почти 30 таких площадок.

В каждой ячейке от сотни до двух посетителей в возрасте от 6 до 20 лет. Для родителей это удовольствие ничего не стоит. Детьми занимаются почти в течение всего года. Еще кормят и организуют поездки по стране и за границу.

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Деньги выделяет городская власть и спонсоры часто предоставляют помещения для площадок без арендной платы. Более того, все с качественным ремонтом. И такой подход срабатывает. Дети не уничтожают ничего даже в туалетах, где нет камер наблюдения, и сами составляют графики уборок и заботятся о своей Семахе.

Изи 13 лет, ходит сюда только год, но уже хочет быть лидером. И такие детские стремление здесь поддерживают. 15-летний Оскар интересуется театром и журналистикой. И сам уже проводит занятия для новичков. Хотя пришел сюда вынужденно.

Главное, чтобы воспитатель имел контакт с детьми и был для них и авторитетом и другом. А еще здесь учат взаимодействовать в команде и уметь решать проблемы. Причем каждый ребенок сам выбирает формат своего развития.

К слову, Факты писали, где хотят отдохнуть украинцы летом.

Опубликовано Июнь, 14 в 10:28



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