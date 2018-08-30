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Дизель-шоу начинает новый сезон: что подготовили юмористы

К началу нового 4-го сезона Дизель шоу – остался один день. За кулисами десятки людей завершают последние приготовления – гладят костюмы, проверяют реквизиты, настраивают свет. Актеры оттачивают номера.

На одесской сцене вместе с Дизелями будут выступать их друзья – Сергей Писаренко и Евгений Никишин.

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Актеры Дизель шоу уверены – новая программа понравится одесситам, как и в предыдущие 2 года. На этот раз подготовили для украинцев 22 юмористические номера. А уже после многочасового концерта и съемок актеры мечтают о долгожданном отдыхе.

Новые серии дизелей возвращаются на экран уже завтра (31 августа) в 21.30, сразу после выпуска Фактов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Дизель Шоу высмеяли девушек, недовольных своей внешностью

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