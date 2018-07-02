Джон Малкович и Риккардо Мути: грандиозный концерт на Софийской площади

Бессмертная музыка Джузеппе Верди под открытым небом на Софийской площади. 300 музыкантов из Италии и Украины выступили в центре столицы. И ливень не помешал. Дирижировал звездный Риккардо Мути – один из самых известных дирижеров мира.

Язык музыки понимают все, поэтому она способна изменить мир к лучшему. В этом убежден дирижер с мировым именем Риккардо Мути. 20 лет назад он создал проект пути дружбы. Первый международный концерт под открытым небом – в разбомбленном Сараево. Далее древние столицы Бейрут, Иерусалим, Ереван, Стамбул. Играли и в Дамаске, Токио, Нью-Йорке. Теперь в Киеве, еще в одном древнем прекрасном городе.

Для концерта не случайно выбрали Софийскую площадь. Это площадь возле одного из старейших и самых христианских храмов в мире. Из-за ливня начинают на час позже. Маэстро Риккардо Мути встречают громкими аплодисментами.

Такие концерты свидетельствуют о том, что Украина возвращается в Европу, говорит президент Петр Порошенко. Он со сцены вспоминает оперного певца Василия Слепака, который два года назад погиб на фронте, защищая Родину. И призывает освободить Олега Сенцова.

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За отстаивание ценностей мира и свободы Порошенко наградил Мути и голливудского актера Джона Малковича. Он читал посвящение американскому президенту Аврааму Линкольну – об отмене рабства.

Линкольн – среди самых важных людей, которые выступали против рабства. Существовавшего ранее, но, к сожалению, остается и сейчас. И именно Линкольн смог донести до людей, что такая практика была на самом деле ужасной.

И вот музыка взлетает в ночное небо.

Бессмертный Джузеппе Верди в центре украинской столицы. В исполнении оркестра из 300 музыкантов и исполнителей из Италии, Киева и Мариуполя.

Слушатели очарованы тем, что происходит на сцене.

К слову, мировые звезды оперы на Софийской площади – концерт классической музыки в Киеве.

Опубликовано Июль, 02 в 11:56



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