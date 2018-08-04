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€18 тыс. за рогатого! Во Львове появились новые трамваи из Германии

18 тыс. евро за каждый из рогатых, и еще 24 за растаможку. Именно столько во Львове заплатили за первую партию применяемых трамваев из Германии. Из тридцати приобретенных пока получили шесть. Все изготовленные в Чехии почти 40 лет назад. Несмотря на возраст, оснащены новой электроникой, и потребляют на 20-30% меньше энергии.

Впрочем, ездить на этом транспорте львовяне будут не скоро – они не приспособлены к украинским путям. Рельсы почти на полметра уже. Поэтому рогатых переоборудуют.

Не рассчитан немецкий электротранспорт и на остановки с высокими тротуарами. Таких в городе немало. Двери будут переделывать, сколько на это нужно времени и денег, пока не известно.

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Следующую партию зарубежного транспорта ожидают в конце августа.

Решение приобрести такие же трамваи не поддерживают общественные активисты. За деньги, что потратили на немецких рогатых, проще было бы модернизировать те, которые уже имеем.

Но чиновники отвечают: модернизировать старые вагоны – сложно. Один новый трамвай стоил бы  как все тридцать употребляемых. Обещают, первый путевой из Германии запустят на улицы Львова 3 сентября.

К слову, Кличко открыл отремонтированную остановку на Борщаговской линии скоростного трамвая.

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