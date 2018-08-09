€3 тыс. за бутылку с песком. На Сардинии мужчину оштрафовали за сувенир
Тысяча евро за бутылку песка.
На Сардинии оштрафовали 40-летнего британца. Он всего лишь хотел привезти домой песок с родины. Ведь родился в Неаполе.
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Но романтика поймали на горячем карабинеры. Прошлого года на Сардинии песок – это святое. За его кражу штраф от 500 долларов до 3 тысяч.
Оказывается, раньше среди туристов было очень популярным брать с острова песок на память, его вывозили тоннами. Местные власти, решила – это вредит острову и ввели запрет.
К слову, конфуз на военном параде перед Елизаветой II. Подвел полковой пони.
2018-08-09Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.