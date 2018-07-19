€300 за 100 гр – как в Украине выращивают икру из улиток и чем полезна

Их выращивают на небольшой ферме, где работает всего 10 специалистов. Чтобы получать чудо-деликатес, улиткам создали влажный средиземноморский климат.

Влажно и жарко, чтобы на свет появилась икра средиземноморской улитки, нужен инкубатор – здесь моллюск откладывает яйца. Часть икры оставляют здесь, чтобы родились новые дети.

А это “детский сад” улиток – здесь на специальном пастбище выращивают моллюсков. Владельцы фермы шутят, говорят, бизнес для ленивых. Улитка неприхотлива, почти не болеет, а технология производства – проста. На одном гектаре можно вырастить их 10 тонн.

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Уникальный деликатес – икра улитки похожа на жемчужины, она белая, иногда розовая. Икра улитки, говорят специалисты, полезнее дорогих видов рыбных аналогов. О ее пользе, а также мясе средиземноморской улитки и говорить нечего. В химическом составе большое количество витаминов и минералов.

Мясо улиток содержит незаменимую аминокислоту – луцин, в состав которой входит холин, который необходим для нашего организма, икра уникальна по своему составу, так что где-то на 30-32% в ней содержится легкоусвояемого белка.

Все полученное на улиточной ферме, идет на экспорт – в Украине культуры потребления такого продукта нет. 100 граммов икры средиземноморской улитки за рубежом стоит от 300 евро.

Товар очень популярен особенно на рынках Европы и в Арабских Эмиратах. Лучшие мировые рестораторы закупают икру у украинских фермеров прежде всего из-за особого вкуса и пользы.

К слову, Факты писали об импорте рыбы из Норвегии: как ловят и путь в Украину.

Опубликовано Июль, 19 в 15:00



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