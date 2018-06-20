Эффективная тактика: военные остановили боевиков под Горловкой

Красный и на первый взгляд спокойный закат над воюющим Донбассом. Тишину едва разрезают тонкое пение полевых птиц. Украинские защитники готовятся к очередной тяжелой ночи вблизи оккупированной Горловки. И убеждают, затишье часто на фронте обманчиво.

Это уже вторая ротация Юрия в составе Королевской бригады на фронт. Перед армией была самооборона Майдана, затем военная операция в Луганской области, сейчас несет службу в считанных километрах от Горловки. Как только приходят сумерки, ребята следят в тепловизор.

И спокойствие длится недолго. Первые автоматные очереди со стороны врага по соседним позициям как намек, что следует готовиться к напряженной ночи.

На мгновение все затихает. По рациям информация – в небе пролетает беспилотник ОБСЕ. Гул стоит, как от грузовика, хотя визуально заметить его невозможно. Бойцы говорят, дрон мониторинговой миссии специально летит так шумно, чтобы его не спутали с враждебным беспилотником и не открыли огонь.

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Значит, есть несколько минут, чтобы приготовить кофе и прогнать сон.

Заряд энергии понадобился ребятам уже через несколько минут. Традиционно война начинается как в обычной жизни бытовая драка. Враг огнем из пулемета задел наш фланг обороны. По команде следует помочь собратьям.

Тактика у военных простая, но эффективная – выманить врага чтобы тот открыл свои позиции. Лишний раз бойцы огонь не открывают. Проанализировав ситуацию и обнаружив расположение врага, принимают решение подавить его огнем.

Аргументы на боевиков подействовали. Рассвет встречают уже в полной тишине, на этот раз вместо пуль, слушают тонкое пение полевых птиц.

К слову, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз нарушали режим прекращения огня, ранения получили трое украинских военнослужащих.

Опубликовано Июнь, 20 в 14:10



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