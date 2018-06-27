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Эко-отдых в Греции: цены 2018 и как добраться

Иоганнес – из Швеции, Элис – из Британии, и новички из Соединенных Штатов. Все они на греческом острове Эвия учатся строить экологическое жилье из нехитрых материалов.

Иоганнес приехал на неделю, но живет уже 3 месяца. И ехать пока не собирается: слишком приветливое здешнее солнце по сравнению с шведским.

Вместо университета парень путешествует по миру, – в свои 19 уже пожил в Новой Зеландии. Решил овладеть работу руками. Говорит, так всегда на хлеб можно заработать.

Каждое новое здание здесь строят с учетом прошлого опыта. Первые домики строили прямо с дерева. Теперь применяют энергоэффективный и доступный природный материал.

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Спирос уверен, что в этом домике можно будет легко и зимовать. Сильных морозов в Греции нет, нулевую температуру или легкий минус – выдержит. Большие окна, оказывается помогают накапливать тепло.

Айтишники, дизайнеры, менеджеры сами научились ловко штукатурить – и мастер-классы готовы проводить.

Апостолус, основатель эко-движения, постоянно живет здесь 8 лет. Просто уйти от человеческой цивилизации, говорит, мало. Надо ее спасать.

Жизнь обустроена здесь как в настоящей коммуне: вместе работают, едят и отдыхают. В течение года проводят различные мастер-классы и семинары, все – об эко-жизни.

Десятидневное пребывание стоит почти 200 евро. За сочетание обучения с отдыхом, получается совсем недорого.

К слову, украинских моряков, которых более года не выпускали из Греции, вернули домой.

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