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Экокатастрофа в Крыму: что произошло и как это повлияло на природу и людей

Из-за ядовитых выбросов на заводе Титан в оккупированном Крыму пострадали дети на Херсонщине. В селе Преображенка у 14 детей подозревают интоксикацию неизвестным веществом.

Все жалуются на першение в горле и слезотечение. Накануне на такие же симптомы жаловались и взрослые.

Сегодня ветер снова дует от завода Крымский Титан. Жители села испытывают в воздухе химический запах, кислую пыль, а все предметы за ночь покрылись маслянистым налетом.

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“Власть” аннексированного Крыма рассылает жителям смс с предупреждением об кислотных дождей, которые могут вызвать волдыри на коже. Ливни сегодня были в Симферополе и Севастополе – горожане сняли на мобильные телефоны настоящий кислотный дождь и химическую пену после ливня.

Экокатастрофа в Крыму: что на самом деле вызвало химические выбросы?

  • Это халатность рабочих и так называемой “власти” 46%, 40 голосов
    40 голосов 46%
    46%
  • Здесь вина российских военных, которые сбросили снаряды 41%, 36 голосов
    36 голосов 41%
    41%
  • Это действительно несчастный случай на заводе Титан 13%, 11 голосов
    11 голосов 13%
    13%
Всего голосов: 87

К слову, в комиссии правительства есть две версии, чем вызваны вредные выбросы в атмосферу на заводе Титан в оккупированном Крыму.

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