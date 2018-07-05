Экологическая безопасность в МХП: очистка сточных вод и ультрафиолетовое обеззараживание

Рынок птицеводства стремительно развивается. С увеличением объемов производства возникает проблема влияния продуктов птицеводства на окружающую среду. В компании МХП рассказали, что один из принципов работы всех предприятий холдинга – это экологическая безопасность, что достигается благодаря процессам, которые минимизируют отходы. Во-первых, это очистка сточных вод.

– Функционирует химико-технологическая лаборатория, которая осуществляет внутренний контроль за очисткой стоков. Кроме того существует государственный контроль, государственный надзор, осуществляет, в том числе, и государственная экологическая инспекция Украины, – говорит Александр Семенец, главный эколог МХП.

Сточные воды проходят несколько этапов очистки: первичная – механическая и обезжиривания – на каждом этапе производства. Затем вода попадает на сооружение, где проходит биологическую очистку и доочистку с помощью песка и угля. Последний этап – ультрафиолетовое обеззараживание воды.

– Система у нас полностью автоматическая. Операторы в составе 2 человека следят, если произошел какой-то сбой, – комментирует Валентин Юдин, ведущий инженер.

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А для эффективной утилизации птичьего помета агрохолдинг МХП завершает строительство биогазового комплекса.

– У нас предусмотрено строительство еще одного биогазового комплекса мощностью 10 мегаватт. Когда мы все это построим, то весь куриной помет будет перерабатываться на этом комплексе в органическое удобрение биогаз и соответственно в альтернативную энергетику, – говорит Иван Тракслер, директор ЧАО МХП ЭКО ЭНЕРДЖИ.

Освоение новых технологий, применение энергоэффективных решений и новейших разработок позволяет расширять производство без вреда окружающей среде и людям.

Напомним, на Львовщине на мусорном полигоне запустили сортировочную линию.

Опубликовано Июль, 05 в 19:21



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