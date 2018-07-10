Экологическая толока – в Харькове из реки вытащили тонны мусора

Небольшая река Харьков – течет через весь город и впадает в Северский Донец – важнейший источник питьевой воды востока страны. Еще 10 лет такой халатности и вода станет ядом.

Более полусотни предпринимателей, айтишников, волонтеров собрались, чтобы вычистить хотя бы несколько километров реки. То, что видят – шокирует. Работают несколькими фронтами – пешеходы и велосипедисты на суше, байдарочники – на воде. Им навстречу движется группа эко-бобров – юные спасатели планеты.

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Узкие лодки добираются вглубь тростника – лишь одна остановка и несколько мешков мусора. В заливах целые острова из пластика и полиэтилена – живность и растения просто погибают.

Следующий эко-субботник активисты устроят 12 августа, будут убирать Журавлевский гидропарк – популярное место отдыха горожан. Приобщиться к спасению планеты могут все желающие и для этого стоит лишь взять резиновые перчатки и прийти на пляж.

Ранее Факты ICTV писали о домашней станции по переработке мусора за $5 тысяч.

Опубликовано Июль, 10 в 18:09



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