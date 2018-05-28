Экологическое бедствие в Хмельницкой области: сырзавод уничтожает реку

Экологическая беда угрожает Хмельнитчине – река Калюс, которая еще десятилетия назад была полноводной, превращается в заиленный ручей.

Уже два года активисты поселка Виньковцы требуют от местного сырзавода и коммунального предприятия навести порядок с очистными сооружениями. Ведь именно они, уверены люди – виновники загрязнения реки.

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Однако, ни предписания, ни штрафы, проблемы не решают.

Жирная пленка на воде, а дно в белом замуле. Так сейчас выглядит река Калюс на Хмельнитчине.

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Опубликовано Май, 28 в 13:59



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