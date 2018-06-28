Экономическое оружие для шантажа: строительство Северного потока-2

Газ – основной механизм давления России на весь свободный мир. Кроме политического влияния это еще и источник коррупции. Строительство нового газопровода в Германию поставит Европу в очень трудное положение, а для Украины будет означать конец уникальной газотранспортной системы. До сих пор она остается едва ли не главным фактором, сдерживающим Путина от захвата Украины.

Остановить строительство второго северного потока можно только с помощью США. Председатели парламентов Украины, Молдовы, Литвы, Грузии и Польши имели закрытую встречу со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном, где вопрос санкций был главным.

Спикер Райан очень остро чувствуют опасность внедрения Северного потока-2 и рассматривают механизм внедрения санкций. С момента, когда будут внедрены санкции против всех компаний, участвующих в этом проекте, конечно, этот проект останется только проектом.

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Внедрение санкций можно ожидать уже в ближайшее время, ведь в Вашингтоне понимают их важность. Россияне уже не раз использовали газ как экономическое оружие для шантажа. Дважды украинцы оставались без тепла в лютые морозы. Страдала от России и Молдова.

Когда мы подписали соглашение с ЕС об ассоциации, в Кишинев приехал теперь уже бывший вице-премьер министр России мистер Рогозин. И, между прочим он сказал: не забывайте, что зима приближается и вы можете замерзнуть.

В Кремле стремятся вернуть влияние над территориями, которые когда-то входили в состав СССР, любыми методами. Поэтому еще один важный вопрос – кибер-безопасность. Россияне из-за хакеров могут повлиять на результаты выборов в Украине в следующем году. За помощью наши дипломаты обратились к американцам. А еще просили признать голодомор 85 лет назад – геноцидом украинского народа. Соответствующая резолюция в Конгрессе США уже зарегистрирована.

К слову, реализация Минских договоренностей и установление мира на востоке Украины зависят от решения Москвы.

Опубликовано Июнь, 28 в 20:15



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