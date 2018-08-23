Экономия вместо экологии: почему украинцы массово завозят авто из Германии

Германия десятилетиями была лидером по производству и продаже дизельных автомобилей, а теперь становится лидером в борьбе за экологические стандарты. С начала 2018-го здесь не только сократились продажи дизеля до 40%, но и в нескольких городах на некоторых улицах ввели табу на такие машины. Специалисты объясняют – это не прихоть, а реальная забота о природе. Ведь кроме традиционных выбросов углерода у дизелей еще большая опасность – оксид азота.

Даже первые, казалось бы символические, запреты подействовали на дисциплинированных немцев и они начали отказываться от некоторых видов дизеля. Так за прошлый год на экспорт ушло почти 250 тысяч подержанных автомобилей с дизельными двигателями. Более дорогие модели охотно покупали соседние австрийцы и французы, много машин попало и в Италию.

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А вот дешевые и старые активно экспортировали в Хорватию и Украину. Многие украинцы воспользовались нормами закона и сами поехали за авто в Европу. Но для большинства наших автовладельцев вопросы экологии традиционно чуть ли не на последнем месте, говорят специалисты. Пока в Украине нет техосмотра – немало хитрецов просто вытаскивают фильтры и оборудование, которое контролирует выбросы вредных веществ.

Зато украинцы хорошо думают об экономии. На автомобильных рынках сейчас огромный выбор машин: бензиновые, дизельные, гибридные и немало электрокаров. Однако исследования показывают, что украинцы пока больше доверяют именно бензиновым двигателям. И причина этому – деньги, ведь купив такую ​​машину, большинство украинцев сразу же устанавливают на нее газовое оборудование.

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Опубликовано Август, 23 в 15:33



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