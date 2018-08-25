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Экоотдых на Прикарпатье: что предлагают, цены и как доехать

На Прикарпатье предлагают экоотдых. Там между елями, на расстоянии от поселений расположился живописный хутор – с аутентичными деревянными домиками, овцами и целебным медом.

Это идеальное место для тех, кто хочет почувствовать аутентику этих краев, насладиться диким лесом и пожить наедине с природой.

Из свежего молока сразу на месте варят сыры – будз и вурду.

Ночевка в домике на двоих стоит 300 гривен.

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Здесь строят дегустационный зал, специальные погреба для хранения сыров и наливок. А еще здесь есть пруд, где разводят форель. Добраться сюда довольно просто, дорога из гравия.

Ранее Факты ICTV писали, что посмотреть в Вилково и цены.

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