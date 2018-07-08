Экзотические деревья и кустарники. В Николаеве вандалы изуродовали уникальный дендропарк
Александр Войхевич с грустью рассказывает, как горожане изуродовали дело его рук. Год назад вместе с единомышленниками он воплотил мечту всей жизни.
На месте свалки в центре Корабельного района создал парк в итальянском стиле. Теперь на месте украденных деревьев Александр поставил таблички-напоминания.
Энтузиасты собственноручно монтировали фонтан, клали плитку, сажали экзотические деревья и декоративные кустарники, посеяли траву, по которой можно ходить.
Каждое дерево стоит от нескольких сотен до нескольких тысяч гривен. Из бюджета города на парк не взяли ни копейки.
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Люди вкладывали собственные деньги, выигрывали социальные гранты. В общем потратили полмиллиона гривен.
В этом году авторы парка выиграли 150 тис грн в городском конкурсе общественных проектов. Планируют приобрести саженцы экзотических деревьев, чтобы окончательно обустроить дендропарк.
Парка нужны садовник и охранник. Передача на баланс города проблему не решит – уверены активисты. Ведь ни один из городских парков не охраняется.
Поэтому пока повесили камеру наблюдения и вывели изображение на монитор охраннику парковки по соседству. Таблички о хищении убрали, чтобы не искажали вид.
К слову, за 4 года в столице отремонтировали и реконструировали 300 парков и скверов.