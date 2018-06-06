Электрокары и альтернативная энергетика: участник Новых лидеров Константин Евтушенко

Участник телепроекта Новые лидеры Константин Евтушенко. Он добился, чтобы снизили налоги на ввоз электрокаров. Он внедряет в страну альтернативную энергетику, и мечтает, чтобы наше государство стало энергонезависимым.

А еще ищет единомышленников, которые так же – верят в будущее и экономический успех Украины.

После уменьшения налогов количество электрокаров в Украине удвоилось. Эти автомобили – не только комфорт и экономия, но и мощный прорыв. Они щадят экологию и приближают энергонезависимость государства.

Несмотря на неприятно малую долю альтернативной энергетики в Украине – менее 2% – перспективы у государства огромные, убежден Евтушенко. У нас не только природные ресурсы, но и мудрые головы, которые уже внедряют инновации в этой сфере.

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Вместе с командой Евтушенко собирается искать в регионах тех, кто может изменить страну. Кому-то – не хватает знаний, чтобы доделать свою разработку до финиша, кому финансов, а кто-то просто не знает, куда постучать.

Вчера Факты ICTV писали об еще одном участнике телепроекта Новые лидеры – Алексее Паращенко – автор проекта Бесплатный спорт детям.

Опубликовано Июнь, 06 в 10:57



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