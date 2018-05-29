Электронный пастух и отборные травы – молочный бизнес в Украине

90 жителей Бища и Поручина решили объединиться в кооператив Кормилица. С тех пор как его основали, в селе стало выгоднее содержать коров.

50 гривен – это первое и единственное вложение селян в развитие молочного бизнеса. Остальная сумма более 150 тысяч, искали в районных и областных бюджетах и ​​у предпринимателей. В центре села обустроили приемный пункт. За 3 минуты анализатор молока выдает все показатели качества продукта.

Больше молока – лучшая цена. Сейчас кооператив призывает присоединиться к бизнесу жителей и соседних сел. Люди хотят купить электронных пастухов и засеять пастбище смесью отборочных трав. Еще один способ удержать людей из села от выезда на зарубежные заработки – ягодная кооперация, поэтому взялись выращивать малину.

Гектар поля Владимиру дали как участнику АТО. 3 года назад, 15 соток он засадил малиной, по саженцы заплатил 2 тысячи гривен. А уже в прошлом году сдал полтонны малины, чистая прибыль 9 тысяч гривен. В этом году он досадил несколько строк сладкой ягоды, продавать через кооператив и чеснок.

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Без кооператива по садоводство человек бы не взялся, не было бы саженцев, оборудования и рынка сбыта. Сейчас члены ягодного кооператива обрабатывают более 16 гектаров.

В селе Рыбники – многофункциональный кооператив. Оборудование купили европейские гранты.

А еще здесь работает брикетная линия, давят масло, перерабатывают вощину. Общим средства закупили оборудование на миллион и 600 тысяч гривен. На Тернопольщине действует более полусотни кооперативов. С нового года заработало еще 6 сельских объединений.

К слову, украинцы все активнее привлекаются к борьбе за чистую окружающую среду – теперь сортированный мусор на переработку принимают не только специализированные компании, но и магазины.

Опубликовано Май, 29 в 12:17



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