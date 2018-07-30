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Электричество – праздник, дороги – каменный век: село Бережаны на Львовщине

Холодильники и чайники сгорают от перепада напряжения, а автомобили – почти утопают в огромных ямах на дороге после каждого дождя – жители села Бережаны на Львовщине, живут как в каменном веке – без электроэнергии могут остаться и на несколько суток, а главная дорога – похожа на заброшенную трассу.

Асфальт здесь никогда не прокладывали, ведь путь узкий и габаритной технике проехать сложно. Селяне время от времени пытаются латать выбоины собственными силами – закидать их щебнем. Но это не помогает.

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В селе часто исчезает электроэнергия, иногда даже на трое суток. Из-за частых перепадов напряжения, люди боятся, чтобы не перегорели приборы.

К слову, аварийным мостом на Прикарпатье ежедневно курсируют тысячи машин, автобусов и грузовиков. Ведь он стоит на трассе государственного значения Стрый – Мамалыга.

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