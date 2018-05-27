День Киева 2018: болельщики и киевляне празднуют вместе

Сегодня украинцы празднуют день города. На Майдане Независимости выступят 3 оркестры, будут марш-барабанщицы и различные перфоменсы.

На Андреевском спуске в 2 часа уже много людей, некоторые мастера даже там ночевали, чтобы занять место для продажи своих товаров. Сегодня торговля идет не слишком. Потому что очень много мастеров приезжает со всей Украины, и люди торговали накануне.

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А потом ночью вынуждены были ждать, потому что что цены на жилье были аномальные. Однако сегодня, начинают подтягиваться и фанаты, и все киевляне.

Сколько бы ни было в кошельке, а небольшой сувенир купить можно.

Футбольные болельщики уже отоспались от вчерашнего пива и напряженного слежения за футбольными событиями, и вышли на Андреевский спуск, и сказали что им очень там нравится.

К слову, День Киева: как менялась столица за последние десятилетия.

День Киева – что будете делать? Пойду жарить шашлык

Буду отсыпаться дома после финала Лиги чемпионов

Я уже гуляю по Крещатику

Обойду все достопримечательности Киева

Я не праздную Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Опубликовано Май, 27 в 14:44



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