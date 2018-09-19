Эпидсезон не за горами: какие инфекции угрожают украинцам и как уберечься

6 миллионов инфекций гуляют ежегодно по Украине. И 98% из них – это грипп и острые респираторные болезни. В этом году эпидемия вполне реальна. Ведь, как прогнозирует Всемирная организация здравоохранения, нам стоит остерегаться трех различных типов гриппа, среди которых есть и агрессивные. Итак, скорее всего нас атакует вирус типа А Michigan H1N1. Он поражает молодежь и взрослых. Для детей и пожилых опасными будут вирусы типа А Singapore H3N2 и типа B Colorado.

Эпидсезон начнется уже в октябре. Первых больных гриппом ждут в ноябре-декабре. Поэтому украинцам время подумать о прививках, ведь эффективного способа уберечься от гриппа мир не знает. Хотя вакцины в аптеках нет.

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Вакцинироваться можно уже и сегодня – за два месяца до начала эпидсезона. МЗ зарегистрировало уже два препарата из трех возможных. Производства Южная Корея и Франция. Предварительная цена будет – 400 гривен. Оба – против всех трех типов гриппа. Их уже закупили и сейчас они на растаможке. Появится вакцина в аптеках ближе к середине октября.

По сути для выработки иммунитета достаточно и двух недель. Поэтому прививаться советуют до конца осени. Возрастных ограничений нет. Главное на момент прививки быть здоровым. А лучше пройти перед тем осмотр у семейного врача. И все медики говорят только одно – вакцинированные не болеют, или почти не имеют осложнений.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как не подхватить вирус и чем лечиться

Опубликовано Сентябрь, 19 в 17:08



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