Эскалация в Азовском море, прекращение дружбы с Россией: какие темы обсуждали в Свободе слова

Россия наращивает эскалацию в Азовском море. Количество судов, которые россияне не пропустили в наши порты, за два последних месяца лета считаются уже сотнями. Киев был морально готов к такому сценарию, заверил в студии “Свободы слова” главный дипломат Павел Климкин.

Прежде всего – Украина собирается наращивать там свое военное присутствие. Также 30 сентября Киев должен объявить о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве в России.

Среди главных задач – не допустить реванша пророссийских сил на предстоящих выборах – ведь украинцы всерьез опасаются подобной угрозы.

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Опубликовано Сентябрь, 04 в 11:20



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