Эскалации на Донбассе: местные готовят укрытия

В ночь на среду беспилотники ОБСЕ фиксируют, как российские грузовики по грунтовой дороге врываются на территорию Украины, минуя пограничные пункты. Прошедшая неделя на Донбассе подтвердила прогнозы, Россия готовится к очередной эскалации, местные держат наготове укрытия.

На Авдеевскую промзону возвращаются ночные стрелковые дуэли. Бронебойно-зажигательными патронами боевики пытаются поджечь украинские позиции.

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В Золотом боевики управляемой ракетой уничтожили армейский автомобиль, в Марьинке за неделю три попадания в дома местных.

Напомним, атака вражеских снайперских групп на Марьинку продолжается вторую неделю подряд. Близость к врагу позволяет противнику делать точные выстрелы.

Опубликовано Август, 12 в 14:11



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