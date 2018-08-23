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Факты ICTV подготовили ролик на музыку Скрябина ко Дню флага Украины

«Не стидайся – то твоя земля,

Не стидайся своєї країни.

Добре там є, де нас нема,

Стань для батька нормальним сином».

(Уривок з пісні Скрябіна «Сам собі країна»)

Сегодня День Государственного флага. Официально – праздник отмечают с 2004-го.

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Как государственный символ Украины флаг утвердили 28 января 1992 года. И история сине-желтого флага – тысячелетняя.

Есть несколько толкований цветов нашего флага. Самым распространенным является трактовка синего, как символа мирного неба, а желтого – пшеницы, а потому мирного труда и достатка.

Мощная и сильная страна – это только совместными усилиями и вместе. Гордимся, что мы украинцы.

К слову, ранее мы публиковали ретро-кадры с 1990-го, как над Украиной был поднят сине-желтый флаг.

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