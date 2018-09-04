Факты ICTV. Спорт (04.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 4 сентября: сборная Украины по футболу начала подготовку к матчам Лиги наций; Леся Цуренко впервые в карьере вышла в четвертьфинал теннисного Грэнд Слэм – ЮС Оупен; легендарный бразильский нападающий Роналдо приобрел контрольный пакет акций испанского Вальядолида.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 10:09



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