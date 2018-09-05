Факты ICTV. Спорт (05.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 5 сентября: сборная Украины по футболу сегодня отправится в Чехию, где завтра сыграет стартовый матч нового турнира – Лиги Наций УЕФА; сборная Дании по футболу может не сыграть на Чемпионате Европы 2020 года; Леся Цуренко, попытается пробиться в полуфинал ЮС Оупен.

Опубликовано Сентябрь, 05 в 9:55



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