Факты ICTV. Спорт (06.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 06 сентября: сборная Украины по футболу провела тренировку на стадионе в чешском городке Угерске-Градиште; в воскресенье во втором туре Лиги Наций сборная Украины уже во Львове будет принимать Словакию; Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал турнира US Open.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 10:10



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.