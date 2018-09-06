Факты ICTV. Спорт (06.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 06 сентября: сборная Украины по футболу провела тренировку на стадионе в чешском городке Угерске-Градиште; в воскресенье во втором туре Лиги Наций сборная Украины уже во Львове будет принимать Словакию; Леся Цуренко не смогла пробиться в полуфинал турнира US Open.
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2018-09-06
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