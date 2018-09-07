Факты ICTV. Спорт (07.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 7 сентября: сборная Украины по футболу с победы начала свои выступления в Лиге Наций УЕФА; хоккейный клуб Донбасс победно стартовал на международном турнире Донбасс Оупен Кап; главная звезда сборной Бразилии Неймар вновь избран капитаном пентакампеоне.
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2018-09-07
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