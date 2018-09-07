Факты / Видео / Факты. Спорт / Факты ICTV. Спорт (07.09.2018)/

Факты ICTV. Спорт (07.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 7 сентября: сборная Украины по футболу с победы начала свои выступления в Лиге Наций УЕФА; хоккейный клуб Донбасс победно стартовал на международном турнире Донбасс Оупен Кап; главная звезда сборной Бразилии Неймар вновь избран капитаном пентакампеоне.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (07.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (07.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (07.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (07.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (06.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (06.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (06.09.2018)
Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.09.2018)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка