Факты ICTV. Спорт (12.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 12 сентября: в эти выходные мужская сборная Украины по теннису начинает выступления в Кубке Дэвиса; один матч превратил хорватских футболистов из героев нации в неудачников; за неделю лидер украинского футбола – Шахтер начнет выступления в Лиге чемпионов.

Опубликовано Сентябрь, 12 в 9:52



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