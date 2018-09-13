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Факты ICTV. Спорт (13.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 13 сентября: Леся Цуренко впервые в карьере поборется за звание Прорыв месяца в мировом теннисе; Андрей Лунин попал в символическую сборную чемпионата Испании даже не сыграв еще ни одного матча; Александр Усик готовится к переходу в супертяжелый дивизион и его цель – Энтони Джошуа.

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