Факты ICTV. Спорт (14.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 14 сентября: стартует восьмой тур чемпионата Украины по футболу в Премьер-Лиге; мужская сборная Украины по теннису начинает борьбу за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса; поляк Давид Годзек единственный человек в мире, который в прыжке под собой 4 раза прокрутил велосипед.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 10:10



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