Факты ICTV. Спорт (17.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 17 сентября: теннисная сборная Украины сохранила прописку в первой группе евро-африканской зоны Кубка Дэвиса; впервые за последние 10 лет в английской Премьер Лиге забил украинец; серебро и две бронзы на 48 чемпионате мира по академической гребле в болгарском Пловдиве получили украинские спортсмены.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 12:08



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