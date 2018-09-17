Факты ICTV. Спорт (17.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 17 сентября: теннисная сборная Украины сохранила прописку в первой группе евро-африканской зоны Кубка Дэвиса; впервые за последние 10 лет в английской Премьер Лиге забил украинец; серебро и две бронзы на 48 чемпионате мира по академической гребле в болгарском Пловдиве получили украинские спортсмены.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-17
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