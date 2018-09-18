Факты ICTV. Спорт (18.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 18 сентября: соперники уже договорились о супербое. Для Усика он должен стать последней ступенькой на пути к Энтони Джоуша; сегодня стартует групповой этап лиги чемпионов УЕФА; впервые за последние 8 лет один пилот выиграл три подряд этапа мировой серии Red Bull Air Race.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-18
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