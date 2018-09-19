Факты ICTV. Спорт (19.09.2018)
Самые актуальные спортивные события 19 сентября: Барселона, которая последние годы каждый раз останавливалась в четвертьфинале, на этот раз начала сразу мощно; донецкий Шахтер начинает выступления в Лиге чемпионов УЕФА; кроме поединков в квартете F матче первого тура группового этапа играют еще 3 группы, в частности Рома проверит на прочность действующих чемпионов турнира Реал.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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