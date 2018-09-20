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Факты ICTV. Спорт (20.09.2018)

Самые актуальные спортивные события 20 сентября: в первом матче группового турнира все ставили на горняков. Но на стадионе Металлист в Харькове все пошло не совсем по сценарию Пауло Фонсеки; уже сегодня стартует групповой этап Лиги Европы. На этой стадии Украину будут представляет Ворскла и Динамо.

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