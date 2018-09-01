Факты ICTV – Выпуск 12:45 (01.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взорвали бомбой в торшере – в Фактах новые подробности гибели главаря боевиков Захарченко; 11 обстрелов, боевики в который раз срывают школьное перемирие – одного оккупанта убили; вместо линеек флеш-мобы и уроки толерантности – в Украине стартует образовательная кампания.
Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-01
Теги: Факты 12.45, Факты ICTVЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.