Факты ICTV – Выпуск 12:45 (01.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: взорвали бомбой в торшере – в Фактах новые подробности гибели главаря боевиков Захарченко; 11 обстрелов, боевики в который раз срывают школьное перемирие – одного оккупанта убили; вместо линеек флеш-мобы и уроки толерантности – в Украине стартует образовательная кампания.

Опубликовано Сентябрь, 01 в 14:44



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