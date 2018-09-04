Факты ICTV – Выпуск 12:45 (04.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в первый день работы депутаты едва не провалили голосование за повестку дня; Генпрокуратуре разрешили спецрасследование в отношении экс-премьера Николая Азарова; на рынок труда активно выходят работы.

Опубликовано Сентябрь, 04 в 13:40



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.