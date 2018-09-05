Факты ICTV – Выпуск 12:45 (05.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: российские наемники 24 раза обстреляли наши позиции на Донбассе; сегодня исполняется четыре года Минским соглашениям; на Закарпатье вспышка менингита – умерла восьмилетняя девочка.
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2018-09-05
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