Факты ICTV – Выпуск 12:45 (06.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: парламент в первом чтении принял новое приветствие для армии; двое боевиков уничтожены, но и мы несем потери на фронте; несмотря на атаку на сайт Белого дома, петиция об освобождении Олега Сенцова набрала сто тысяч необходимых голосов.

Опубликовано Сентябрь, 06 в 13:28



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