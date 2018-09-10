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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (10.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Николаевщине пьяный мужчина открыл огонь по детях; новые подробности смертельной аварии в Одессе; почему украинские женщины терпят домашнее насилие и куда обращаться, если над вами издеваются.

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