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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельное ограбления ломбарда в столице – полиция возбудила производство и просит помощи в поиске; на фронте имеем трех раненых украинских бойцов – боевики наращивают мощность обстрелов; таких людей только 10%, но многие гении – сегодня Международный день левши.

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