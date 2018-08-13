Факты ICTV – Выпуск 12:45 (13.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: смертельное ограбления ломбарда в столице – полиция возбудила производство и просит помощи в поиске; на фронте имеем трех раненых украинских бойцов – боевики наращивают мощность обстрелов; таких людей только 10%, но многие гении – сегодня Международный день левши.

Опубликовано Август, 13 в 14:19



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.