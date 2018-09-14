Факты ICTV – Выпуск 12:45 (14.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: последние новости 15-й юбилейной встречи Ялтинской европейской стратегии; Кабмин представит государственный бюджет 2019; в Соломенском районном суде Киева выбирают меру пресечения Владимиру Омеляну.

Опубликовано Сентябрь, 14 в 13:37



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