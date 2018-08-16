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Факты ICTV – Выпуск 12:45 (16.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 16.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: поваленные деревья и затопленные дороги – столица уже полдня разгребает последствия ночного апокалипсиса; сорвать заседание любой ценой – адвокаты Януковича в суде устроили стычки; война магазинов с крысами шокирует – немало ловушек с ядом на улицах опасны для людей.

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