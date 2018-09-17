Факты ICTV – Выпуск 12:45 (17.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 17.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: договор о дружбе между Украиной и Россией не действителен; Россия и дальше проводит наймасшабнишие за три десятилетия военные учения Восток 2018; Константинополь может предоставить автокефалию Украинской православной церкви уже в начале октября.

Опубликовано Сентябрь, 17 в 14:43



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