Факты ICTV – Выпуск 12:45 (18.09.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: цена на газ для населения таки возрастет. Украина уже согласовала это с Международным валютным фондом; неподалеку от побережья Сирии, армия Асада сбила российский военный самолет Ил-20; количество жертв от мощного урагана Флоренс, который бушует в США возросло до 32 человек.

Опубликовано Сентябрь, 18 в 14:50



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