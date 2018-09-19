Факты ICTV – Выпуск 12:45 (19.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 19.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чрезвычайная ситуация в Днепре, из окна школы выпал первоклассник; Украина ожидает от Москвы публичного отказа от проведения выборов в самопровозглашенном ДНР; Россию и Китай в Пентагоне назвали главными угрозами для киберпространства США.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-19
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