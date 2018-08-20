Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.08.2018)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: новые подробности ночной стрельбы в Харькове. Появилось видео ликвидации нападающего; очередная авария с участием маршрутки и грузовика. 16 пострадавших в Днепропетровской области, водитель фуры заснул за рулем; смертельный тайфун в Китае – 9 жертв. А в Индонезии – новое землетрясение.

Опубликовано Август, 20 в 15:15



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