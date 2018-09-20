Факты ICTV – Выпуск 12:45 (20.09.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 20.09.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: крымско-татарский активист, фигурант дела Веджие Кашка Асан Чапух объявил вынужденное голодание; заключенный в России украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже более 120 дней; информация о росте штрафов за непристегнутый ремень безопасности пока никак не действует на автовладельцев.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-09-20
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