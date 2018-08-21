Факты ICTV – Выпуск 12:45 (21.08.2018)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.08.2018. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже 100 дней голодает Олег Сенцов. В Киеве под российским посольством акции в поддержку украинца; перед нападением на мэрию – убил жену. Стали известны новые подробности харьковской стрельбы и имя нападающего; был пьян и без прав. На водителя БМВ, который в Киеве мчался и протаранил три машины – составили лишь админ-протоколы.
2018-08-21
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